疫情下壓力爆煲　調查指10%長者現焦慮　照顧者抑鬱徵狀急升

新冠肺炎疫情下，生活模式改變，港人精神健康成關注點。有調查發現，逾9成受訪長者疫情期間減少社交活動，與過去幾年同期相比，其精神健康狀態雖未有因疫情而惡化，但仍有約10%人出現抑鬱或焦慮徵狀，當中60至79歲長者出現徵狀比例較高，而連帶照顧者的抑鬱徵狀亦高出近1倍。

支援長者精神健康的「賽馬會樂齡同行計劃」，其香港大學研究團隊聯同14間計劃夥伴機構於今年2月至8月，以電話訪問8382位60歲或以上長者，了解他們在疫情下的生活、需要及精神健康狀況。結果顯示，約10%受訪長者出現抑鬱或焦慮徵狀，其中接近一半人同時出現兩種徵狀。而認知障礙症照顧者的抑鬱徵狀，則比平均高出接近1倍，女性出現抑鬱和焦慮徵狀比例亦較男性高。

調查亦發現，超過80%受訪長者曾接受抗疫服務或物資，有助紓緩他們在疫情下的壓力。該計劃總監及香港大學社會工作及社會行政學系系主任林一星表示，長者在面對疾病、身體轉差、喪偶等情況時，易生情緒問題，他們疫情下亦會擔心家人朋友，但相較其他城市，香港長者於疫情中展現較佳的情緒抗逆力，相信是社區支援的成果。

林續指，疫情亦為社福界提供契機，令他們得將資訊科技應用於長者精神健康的支援工作。該計劃在疫情期間，有部分義工培訓轉為網上教學，亦有部分義工教長者用線上軟件，令他們能與機構及親友保持連繫。

有關計劃為期7年，始於2016年，由香港賽馬會慈善信託基金撥款超過3.6億港元推行，計劃第一階段於葵涌、觀塘、深水埗和將軍澳試行，共接觸到10.1萬名長者，98%長者情況有改善，抑鬱平均分數較參加前下降超過一半，而焦慮和孤獨感的分數亦下降近半 。計劃第二階段已於今年開展，並目標於4年內推展至18區，期望培訓5000名修畢精神健康急救證書課程的長者義工。

70歲的阿月是精神健康急救證書課程的學員，她指疫情初期經常覺得焦慮，不敢外出，要四處搜購口罩，她丈夫的脾氣變得暴躁，經常指罵她，二人關係變差。阿月其後在社工介紹下，參與了計劃的培訓，從中學會聆聽和體諒，並利用科技聯繫朋友，夫婦關係有所改善，她的情緒亦得以舒緩。