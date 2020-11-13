假難民7年燒逾60億公帑　議員倡加快處理聲請民事上訴

港府在處理假難民的議題上一直拖拖拉拉，令假難民遺禍香港，狂燒公帑，既影響治安環境，亦耗損本港資源。由2014/15年度至今的7個財政年度，用於假難民身上的公帑逾60億港元。根據本年度的保安局開支預算，用於免遣返聲請及相關工作的主要開支逾12億港元，比去年度多近3億港元，亦是近7個財政年度最高。有議員認為，現時針對假難民的問題已由入境處轉移至司法機構，敦促司法機構加快處理案件。

根據2020/21年度的財政預算，用於處理免遣返聲請及有關的工作開支合共12.27億港元，是過去7個年度之冠，其中花費最多公帑的是人道援助，開支約達7億港元，審核聲請和處理有關上訴或呈請的開支為3.55億港元。至今年10月，有大約1.3萬名曾提出免遣返聲請的人士仍然在港，當中超過8000人在其聲請被拒絕和上訴失敗後，繼而向法院提出司法覆核。由於他們的司法程序仍未完成，按現行政策，入境處會暫緩執行遣返安排。

一直關注假難民問題的議員容海恩指出，現時主要的問題在於不斷有人在聲請被拒絕後申請上訴，上訴失敗後又向法院提出司法覆核，令數以千計的案件堆積，起碼需要10年時間處理。她認為當局可以考慮把申請免遣返聲請的人士送到羈留設施，從根本減少他們申請免遣返聲請的意欲，而司法機構亦可考慮延長法庭開庭時間、設立專責法庭等。