修訂《高院條例》精簡程序　學者批決定姍姍來遲

司法覆核申請積壓宗數近年持續上升，當中以涉及免遣返聲請的司法覆核案上升幅度為最多，去年入稟司法覆核許可申請宗數高達3889宗，單就屬於免遣返聲請的案件就有3727宗。司法機構今（13日）就修訂《高等法院條例》（第4章）條例內容作刊憲，落實多項修訂，包括改由2名法官組成的上訴法庭，以裁定針對原訟法庭拒絕批予申請司法覆核許可的決定；以及針對由少於3名上訴法庭法官組成上訴法庭，其所作決定而提出上訴至終審法院許可申請。有學者指出，有關修例姍姍來遲，致使假難民亂象發生多年，浪費大量公帑處理，造成本港財政及司法系統負擔。

有關修訂《高等法院條例》（第4章）的《2020年成文法（雜項規定）條例》第2部《生效日期公告》今日刊憲，司法機構指，終審法院首席法官已指定明年1月18日為該條例第2部的開始實施日期，以精簡法庭程序及利便處理案件。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，假難民問題存在本港多年，拖累司法機構處理其他案件速度，至今才確認修例內容，「整個政府都係踢一踢，郁一郁，令香港市民變成輸家，政府文化因循苟且，又抱著多一事不如少一事的心態」。他又批評，假難民持續浪費公帑，在港白吃白喝之外，更導致治安不穩的情況；即使該批人士獲准留港，亦只會造成港府財政負擔。

修例除了擴大使用由2名法官組成的上訴法庭處理部分案件外，亦有法官在原訟庭或上訴庭有權以書面方式處理案件，毋須親身「開庭」。若2名上訴法庭法官未達共識，訴訟其中一方都可申請在3名法官的上訴庭席前，就案件重新爭辯，而上訴庭亦可主動作出有關命令。