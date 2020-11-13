2男涉嫌訛稱壞電話呃旅遊保險索償　遭廉署起訴

廉政公署今日(13日)落案起訴2名旅遊保險索償人，控告他們涉嫌串謀欺詐及企圖欺詐財物損壞賠償，其中1人又涉嫌披露廉署調查細節，被控違反《防止賄賂條例》。2名被告已獲准保釋，以待下周二(17日)在東區裁判法院答辯。

2名被告分別為29歲蔡子榮及27歲蔡頌恒。蔡子榮為高級櫃位營業代表，被控2項串謀欺詐及一項披露調查細節；蔡頌恒則為助理經理，被控2項企圖欺詐罪名。他們在案發時與他們的女朋友結伴同遊越南，所有人出發前都購買了安盛保險有限公司的旅遊保險。

其中2項控罪指蔡子榮涉嫌於或約於18年2月27日，與其女朋友一同串謀欺詐安盛，訛稱2人已把在旅程中損毀了的手機，交給一間手機維修店維修，誘使安盛處理2筆維修費索償，涉款共約5500港元。

另一項控罪指蔡子榮涉嫌於19年12月16日，明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》所訂罪行的調查正在進行，無合法權限或合理辯解而向其女朋友披露該項調查的細節。

另外2項控罪指蔡頌恒涉嫌於或約於18年3月8日向安盛訛稱，已把於旅程中損毀了的手機交給店舖維修，而其女朋友亦把她已損毀的相機及手機交到該店維修，涉嫌意圖詐騙而企圖誘使安盛處理該2項維修費。