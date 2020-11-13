假疫苗案醫療集團董事獲放生　惹官質疑律政司終繼續起訴

有醫療集團被搜出偽冒的「加衛苗9合1子宮頸癌疫苗（HPV疫苗）」，接種後有機會增加死亡風險，該公司承認「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」罪，但其負責人則獲撤控「放生」。東區法院主任裁判官錢禮明言不能接受律政司的決定要求解釋，律政司代表今日(13日)到庭，指經進一步諮詢法律意見及重新分析證據後，決定擱置對撤控的決定。

被告為「港健醫療集團有限公司」(下稱「港健」)及其55歲董事張維瑄，各被控一項「管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途」罪。「港健」本來已經認罪，得知律政司撤回對張維瑄撤控的決定後，它隨即申請撤回早前的認罪答辯。法庭將案件押後明年1月15日進行預審，期間准張以5000港元現金保釋。

「港健」於今年10月初認罪，但董事則獲撤控，主任裁判官錢禮當時指本案極之嚴重，涉及公眾健康，若接種了假疫苗不但無效還可能帶來嚴重後果，質問董事負責管理涉案醫療中心，為何毋須負責，要求律政司解釋。

張維瑄被控於去年7月11日，在銅鑼灣廣場2期1906-07室，在其容許、縱容或疏忽下，致使港健醫療集團有限公司為售賣或任何商業用途而管有6支9合1加衛苗疫苗，違反虛假商品說明、即有關疫苗是由藥廠MSC製造。至於「港健」則被票控相同控罪。