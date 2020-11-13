小提琴家黃衛明心臟手術後離世　死因庭裁定死於自然

香港小交響樂團前首席小提琴手黃衛明，2016年在聖德肋撒醫院接受「通波仔」手術約5日後暈倒，搶救後雖回復心跳，但仍一直昏迷，轉送伊院逾半個月後離世，終年58歲。經過6日聆訊，死因庭今（13日）裁定他死於自然。死因裁判官指無證據顯示「通波仔」手術出現問題，但認為操刀醫生在術後沒有通知院方便離港的做法欠妥，建議院方建立機制改善臨床交接。

死因裁決官裁決時指出，雖然院方施行「通波仔」手術時，沒有使用血管內超聲波技術，無法得到最全面的數據或資料，但這不代表手術不成功。而事實上，根據手術片段顯示，在醫生放置支架後，病人的血流量確有改善，故認為導致病人暈倒及心臟停頓的原因，是惡性心率不正，與心臟手術無關。

由於黃衛明在入院時健康狀況已經欠佳，有潛在致命病況，而惡性心率不正隨時可以發生，即使醫療介入亦不能阻止，因此裁定死者死於自然，死因是缺血性心臟病、缺氧性腦損傷及肺炎。

而案中其中一個爭議，是心臟科醫生梁國輝為黃施行「通波仔」手術後兩日後便離港，連主診醫生及院方都不知情。死因裁判官認為情況並不妥善，若梁有在術後每日巡視，或能察覺病人的狀況有否出現微妙變化，從而盡快處理問題。而即使他有需要離港，亦應通知院方並讓其他心臟專科醫生接手。死因裁判官就此建議聖德肋撒醫院建立機制，改善臨床交接情況。