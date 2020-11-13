急症醫院全面篩查　未發現耳念珠菌病人群組

耳念珠菌在公立醫院出現爆發，為應對病人帶有耳念珠菌的情況，醫管局早前在全港所有急症醫院對病人進行一次性篩查，結果顯示，急症醫院目前未有出現耳念珠菌病人群組，僅有一名瑪嘉烈醫院病人帶有耳念珠菌。

醫管局總感染控制主任賴偉文醫生表示，鑑於九龍西醫院聯網曾出現多宗耳念珠菌個案，醫管局上月底在各急症醫院進行一次性篩查，重點檢視約2000名帶有或感染多重耐藥性細菌的病人，包括耐藥性金黃葡萄球菌、耐多藥鮑氏不動桿菌、耐多藥綠膿假單胞菌、耐萬古霉素腸球菌及產碳青霉烯酶腸道桿菌，醫院已為有關病人抽取樣本化驗。

賴偉文醫生稱，經篩查的2000名病人中，發現僅有一名瑪嘉烈醫院病人帶有耳念珠菌，顯示急症醫院未有廣泛出現耳念珠菌群組。除了進行一次性的篩查，醫管局亦已就耳念珠菌個案制定早識別的策略，同時加強實驗室檢測，以盡早找出帶菌病人。

醫管局稱，各化驗室已開始陸續引入快速測試，務求將測試時間縮短至一天內有結果，盡早找出帶菌病人，加快進行隔離及追蹤篩查。醫院同時亦會執行一系列加強感染控制措施，當中包括為有關病人提供專用醫療儀器，防止交叉傳播；嚴格執行接觸傳播防護措施；有關病房每天最少清潔消毒2次；醫護人員在照顧病人時須穿著合適個人防護裝備；員工及病人均需加強手部衞生。