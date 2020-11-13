港第三季GDP按年跌3.5%　料全年經濟收縮6.1%

新冠肺炎疫情打殘本港經濟！政府統計處今（13日）公布第3季經濟報告及2020年最新經濟預測，第3季實質本地生產總值為按年下跌3.5%，較上季的9%跌幅明顯收窄，扭轉連續5個季度收縮的情況，全年經濟收縮為6.1%，是紀錄以來最大。當局強調，雖然本港經濟在第3季稍見改善，惟若第4波疫情爆發，或環球經濟突然轉差，本港經濟預測將差過預期。至於保就業計劃將於本月底完結會否刺激失業率進一步上升，進而影響本港經濟，當局則指要視乎其他經濟環節能否改善，令就業市場得以穩定。

政府經濟顧問歐錫熊指，第3季實質本地生產總值下跌3.5%，較兩周的預先估計再跌0.1%，首3季合計，實質本地生產總值較去年同期收縮7.2%，經季節性調整後按季比較較，實質本地生產總值在第3季反彈2.8%，扭轉連續5個季度收縮的情況。歐分析認為，本港經濟在第3季稍見改善，受惠於外圍貿易環境隨着內地經濟增長加快而好轉、本地疫情在季度後期趨於穩定，以及金融市場活動暢旺，但坦言經濟活動仍然明顯低於衰退前的水平。

勞工市場在第3季合計惡化，經季節性調整的失業率由第2季的6.2%，上升至第3季的6.4%，為接近16年來的高位，就業不足率則微升至3.8%，是2003年沙士後的新高。歐表示，本地疫情在9月逐漸緩和，加上保就業計劃的支援下，勞工市場面對的壓力在季末有穩定迹象。國泰航空爆出本港史上最大裁員計劃，加上保就業計劃即將告終，外界憂慮裁員潮將接踵而來，歐表示，現時失業人口約為24萬至25萬人，要視乎當中有多少人能在短期內找到工作，當局亦會密切留意近期發生的事件，若本港經濟的其環節有改善，將能吸納到一部分失業人士，能直接穩定到就業市場。

疫情逐漸放緩後，近月的消費和營商氣氛已較之前樂觀，但歐強調，短期前景很大程度上會取決於本地疫情發展。只要本地疫情保持受控，本地經濟活動料會在第4季進一步輕微改善。但他坦言，就業和收入狀況仍然疲弱，難免會繼續制約私人消費，而經濟前景高度不明朗也會壓抑商業投資。

歐強調，帶動香港經濟復甦的因素之一是外圍環境，雖然環球經濟的復甦步伐較預期為快，惟歐美等多個先進經濟體近日的確診個案急升，再次收緊社交距離，甚至採取封鎖措施，或會令復甦進程逆轉。而中美關係和地緣政治局勢緊張，亦可能拖累香港出口進一步復甦，而廣泛的旅遊限制也會繼續令香港旅遊業處於冰封狀態。

至於基本消費物價通脹率由第2季的1.8%，明顯緩和至第3季的0.3%，反映基本食品價格，尤其是豬肉價格的按年升幅顯著收窄、外出用膳費用下跌，以及消費物價指數等在嚴峻的經濟狀況下緩和。惟歐強調，疫情威脅下環球和本地經濟狀況仍然疲弱，整體通脹壓力在今年餘下時間應會維持輕微。當局考慮到今年首3季的實際數字後將今年全年的基本通脹率和整體通脹率的預測，分別由8月時的1.8%和0.8%，向下修訂至1.3%和0.3%。