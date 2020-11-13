屯赤隧道料年底通車恐塞爆屯門　九巴擬分階段改道紓壓

屯門至赤鱲角連接路及隧道最快今年底通車，運輸署早前宣布多條屯門、元朗及北區的龍運路線將改行新路，並因應路程縮短而減價，惟有聲音擔心改道會令屯門區交通擠塞問題更嚴重。九巴今(13日)表示對屯門塞車情況感關注，與署方磋商後，指屯赤隧道通車後，有關龍運路線將分階段實施改道安排，首階段讓屯門區路線改道並減價，觀察4周後再讓北區及元朗區改道。

九巴舉行傳媒茶敍交代未來發展方案，車務策劃部主管梁領彥表示，因屯赤隧道即將通車，與署方商討後，會實施分階段轉行新路線，屆時行新路的「A車」收費暫定由約27.7港元降至15港元左右。對於減價後A車及E車收費接近，他笑言是「新基建美麗之處」，並稱因A車及E車覆蓋範圍不一，故新收費只會受惠，不擔心「E車無人搭」。

政府無意推行第3輪保就業計劃，剛獲3.26億港元補貼的九巴表示，其公司薪金開支佔車費收入的75%，失去補貼後，加上兩年前提出的加價申請亦未獲行政會議批准，相信營運會更加艱難，未來會自力更生、開源節流，希望盡量不裁員、不減薪及不讓員工放無薪假。

九巴傳訊及公共部主管林子豪表示，行政會議未有處理包括九巴在內的加價申請，換言之九巴已連續6年凍結票價，龍運則長達9年，在保就業計劃結束的打擊下，未來九巴財政壓力將相當巨大。他形容「唔知捱得幾耐」，但會盡力做到不裁員，「唔希望行到呢一步」，未來會推出各種優惠，希望吸引乘客選乘九巴。

至於客量方面，林稱受新冠肺炎疫情影響，客量一度大跌60%，近日因疫情緩和，九巴客量跌幅已收窄至10%內，惟龍運路線跌幅仍達40%。

另外，九巴早前推出屯元天雙向分段收費計劃，梁領彥指反應令人鼓舞，每日有數以千計乘客使用，亦未見有人投訴阻礙早上繁忙時間，現時九巴正計劃在區內其他車站架裝八達通卡，亦正向運輸署申請其他路線。他指九巴接獲多區意見指希望在區內實施雙向分段收費，現正在逐區研究。

至於未來方向，梁指港鐵屯馬線通車後，相關九巴路線客量大跌40%，未來會考慮按需要減車。他又指九巴已購入34架新巴士，將於明年中到付，屆時將按1平方米只能站4人的標準設計。而九巴早前在美孚曼坊商場設優惠機，市民拍八達通即可獲下一程扣減2港元的優惠，正計劃在其他地方加裝，優惠乘客。另亦會改善轉車網絡，亦會在「App1933」中加設有關功能，方便市民查閱。