控方未能排除其「影靚相」辯解　瑞士漢脫擾亂秩序罪

去年10月有人在中環發起反蒙面法示威，期間有一名任職銀行客戶經理的內地漢被現場人士包圍，他高呼「我們都是中國人！」後打算轉身進入遮打大廈時，一名瑞士籍男子被指闖出並關上大門，內地漢最後被人「私了」。涉事瑞士籍男子否認一項協助及教唆作出擾亂公眾秩序行為罪，經審訊後今（13日）在東區法院被裁定罪名不成立。

已居港40年的瑞士藉被告Progin Marc Gerard（74歲），報稱退休人士。他被控於2019年10月4日，在中環遮打大廈地下外，協助及教唆他人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧。

裁判官裁決時指，事主藺楠作供誠實可靠，接納其證供，即當日他被群眾包圍和指罵時，害怕會受傷是情理之事。被告則辯稱他是業餘攝影師，當時他關門是為「攝位影靚相」，並無意阻礙事主進入大廈。

裁判官明言，本案爭議之處是被告關上大門的意圖，惟考慮被告的背景、攝影興趣、沒有政治聯繫、以及事發時一直與事主保持距離等因素，認為控方未能排除其「影靚相」的說法，故裁定被告脫罪。