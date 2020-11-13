康宏股東郭曉群求行使投票權　向法庭申禁制令遭拒

聲稱從市場購入上市公司康宏環球控股有限公司（下稱康宏）近三成股份的商人郭曉群，為要在本月26日的康宏股東大會上行使投票權，議決委任他自己、馬時亨及石禮謙等人進入董事局等事宜，到高院申請臨時禁制令。法官今天（13日）頒下書面判決，駁回郭的申請。

郭於2017年7至8月購入康宏的股份後，康宏一直不承認其所持的股份，也不准他行使投票權。他因此到法庭申請臨時禁制令，要求禁止康宏再限制他行使股東權力，當中包括投票權。康宏環球兩星期後舉行的股東大會，將會進行議決的項目，包括罷免現時的董事局成員，及委任原告、馬時亨及石禮謙等成為董事。

法官在判決書指出，康宏董事會的主席將會在該次股東大會中，按照當時所得的資料，再決定是否承認郭有投票權，郭對此如有不滿，事後可對主席的決定提出法律挑戰。法庭不應在股東大會舉行前，便假定主席當日會作出不恰當的決定。

法官指，法庭要待股東大會後，才知道事發的經過，以及是否有基礎去干預。除非是極罕見的情況，法庭才會在事前作出干預，但本案不屬該情況。