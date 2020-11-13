中大研究指肥胖患者減重15公斤以上　可助緩解2型糖尿病達兩年

明日（14日）為世界糖尿病日，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個當中便有一人是糖尿病患者。香港中文大學醫學院聯同全球糖尿病專家制定多元綜合策略，以有效管理糖尿病，避免過早死亡，如肥胖症患者持續減重15公斤以上，可有助緩解2型糖尿病長達兩年，即有助減少糖尿病症狀病發包括糖尿眼、糖尿腳等。

全球共有4.63億人患有糖尿病，其中8成來自低收入和中等收入國家，單計去年便有420萬人因糖尿病及其併發症而死亡。平均而言，糖尿病令中年人的預期壽命縮短4至10年，並增加心血管疾病、腎病和癌症的死亡風險1.3至3倍。

隨着世界各地的糖尿病患者人數持續上升，中大聯同全球糖尿病專家合作4年，以制定一個多元的綜合策略。內容包括重新設計臨床工作流程和培訓由非醫生的工作人員組成的糖尿病團隊，以支持糖尿病治理，相關報告刊登在《刺針》。

報告提到，糖尿病負擔最重的10個中低收入國家，合共有2.17億屬2型糖尿病患者，佔全球糖尿病病近一半。專家估計，如果診斷率達到50%，則能確保當中7成患者能夠獲得包括他汀類藥物等基本藥物，降低血糖水平、血壓和低密度膽固醇，料可以避免多達80萬人出現過早死亡。

報告主要作者中大醫學院內科及藥物治療學講座教授陳重娥指，糖尿病的盛行敲響了警號，提示每個人都曾經以某種方式改變了生態系統，助長了這流行病的蔓延。因此，每個人都有責任去應對此一項挑戰。