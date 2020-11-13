張祺忠自辯：當晚被妻子蹬下床　摸到電線便箍過去

港大機械工程系副教授張祺忠，今日(13日)就其涉嫌殺妻一案繼續自辯，他憶述當晚與妻子就女兒的事吵架，她又罵他無用，更將他蹬下床。他本想拿拖鞋便走，但卻摸到一條電線，當時想着:「你咁多嘢講吖嗱」，便拿着電線再上床，妻子還問：「叫你走，返上來做乜？」，他便從後箍着她的頸，之後便沒有記憶。到他恢復記憶時，妻子已「耷低身無晒力」。

被告張祺忠供稱，兒子因不滿廁所板被換掉，遂將死者與女兒共用的洗手間坐廁用膠紙封住並塗上朱古力醬。女兒又不滿死者多日來都不去清理，案發當晚便發脾氣向死者擲東西，更把她從房間拖到廁所要他清潔，最後更離家出走。

當晚死者又責備他「咩都唔理」，又罵他:「你見到個女打我，做乜唔制止佢，點做老竇㗎你？」，說要走後又揶揄他：「你就想呀，你走先至啱，無我你邊有咁多間屋」，甚至說：「無我點買到樓，靠你揸兜都得啦」，最終把他蹬下床。

張說當時本打算拿拖鞋到客房睡，卻摸到地上的電線。他強調將電線箍向坐在床上的死者後便沒有記憶，當發現她「無晒氣」後，發現電線已打結，他想解亦解不了。

他坦言當時「我整死咗人」除非常驚慌外，還感到「無地自容」不想他人知道，遂盤算如何收起屍體。他將死者屍體藏於一行李篋後已是凌晨兩時許，之後他「醒下瞓下咁，唔知做乜好」，直至天亮。