教師涉扭曲史實被釘牌　教育界倡設新懲處機制

教育局取消嗇色園主辦可立小學一名教師的牌照，指他講述鴉片戰爭及造紙術時，教學內容明顯有嚴重錯誤。有教育界人士指，事件反映教師未有認真備課，認為鴉片戰爭是重大國恥，不應被輕率處理，建議設立新懲處機制，分級處理不同個案。

教育政策關注社主席張民炳表示，涉事教師所犯的錯誤十分離譜，鴉片戰爭是重大國恥，而成為一名教師至少也有廿多歲，並通過有關評核，不應有此錯誤理解。對於有人辯稱涉事教師非歷史科出身，他批評，教育局一向有提供教學資源，即使是網上資訊亦隨手可得，所謂專業錯配的藉口是說不過去，認為事件反映教師有否責任心及認真備課。

目前已有兩宗個案因教學問題而遭「釘牌」，張民炳指教育局有需要就懲處準則向公眾交代，至於「釘牌」做法是否「過辣」，他同意教育局可設立新一套機制，以處理教師專業失德的個案，但認為不可以過於複雜，建議可分作三級，按不同程度作出懲處，強調不是「放生」。

張續指，現階段很難評論事件屬個別還是普遍，但認為值得教育界反思教育工作有否被認真看待，又指教育局應就事件主動聯絡各大辦學團體，以防再有同類事件出現，而科主任、校董會等角色亦是責無旁貸。