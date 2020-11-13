林超英建議本港輸入可再生能源電力　否則港人或將捱貴電

可持續發展委員會今(13日)公布香港「長遠減碳策略」報告。早前已辭任此委員會長遠減碳策略支援小組召集人的天文台前台長林超英，指出今次報告沒有明確提到入口境外可再生能源，如太陽能和風能產生的電力，認為是一個遺漏。他認為本港理應盡快落實輸入由香港投資，在境外以可再生能源產生的電力，否則預料港人或將「捱貴電」。

林超英表示，今次委員會建議以進口零碳能源取代燒煤、天然氣和燃油，他認為這是達到零碳排放的必經之路，但質疑報告沒有明確提到入口境外可再生能源生產的電力。林指出，可再生能源發電現今已逐漸取代化石燃料發電。他認為香港理應盡快輸入可再生能源產生的電力，眼見大灣區其他城市比本港更早籌謀，或隨時搶佔了位置較近的發電基地，他說：「香港再等的話，將來只能到遙遠地區投資，成本提高，香港人要捱貴電」。

至於今次報告就輸入核電惹來爭議，林超英指早年已有相關發電燃料組合的民意諮詢，反映港人對此反對。他認為委員會如今重提輸入核電是不合適及不划算，舉例指太陽能和風能發電，尤其是前者成本大幅下降，已達比核電便宜的水平。

林超英亦提到，委員會去年9月完成公眾諮詢後，政府長達8個月拒絕向長遠減碳策略支援小組發放信息，自己得不到機會參與制訂報告建議，因此已於今年9月辭任小組召集人一職，亦不能為其承擔責任。