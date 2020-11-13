國泰港龍停運　國泰接手營辦高雄往返香港航線

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前宣布大裁員，並停運旗下國泰港龍。隨着停運，港龍旗下航線相關航權去向未明，國泰昨日(12日)公布，將恢復港龍原有高雄往返香港的航班，並於本月21日及28日各推出1班客運航班。

國泰指，港龍營運高雄往返香港航線多年，現時港龍停運，國泰將直接營運有關航班，以空中巴士A330-300航機提供商務艙及經濟艙的服務，旅客可於國泰網站或經旅行社訂位。國泰稱對能持續為南台灣旅客服務感興奮。

被問及接手上述港龍航線，事前曾否與運輸及房屋局商討，國泰未有作正面回應。而運房局回覆指，本地航空公司可視乎其商業及營運等方面的考慮，運用本身已獲分配使用的航權提供航空服務，以及調整服務班次。除了航權，本地航空公司亦需向有關航線所涉及的其他有關當局申請所需的許可。

運房局又表示，正在處理國泰港龍交還航權的事宜，在完成有關程序後，會邀請本地航空公司申請使用有關航權，並按既定機制及指引分配，處理時間不能一概而論，惟當中會涉及政府與政府之間機密及商業敏感資料，不會向第三方披露。