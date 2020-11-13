多名的哥染疫　業界申請在的士車廂加裝膠簾保障司機

新冠肺炎疫情反覆，再有多名的士司機確診。的士商會表示，經歷第3波疫情出現的士司機感染群組後，的士司機普遍在小休時避免聚集，以免交叉感染。另外，為加強保障的士司機，商會向運輸署建議在的士車廂加裝膠簾，包圍駕駛座，以免司機與乘客互傳飛沫。

東網記者今日(13日)下午到美孚及蘇屋邨的士交更地點和車用石油氣加氣站視察，發現如常有的士司機上班。駕駛的士逾20年的馮先生稱，開工時會自備消毒噴霧，接載完乘客都會噴灑消毒劑，清潔車廂，他又打算再接受新冠病毒檢測。市民余小姐稱，乘搭的士會打開車窗，讓車廂空氣流通。

香港香港的士小巴商總會今日(13日)向會員發通告，提醒的士司機加強防疫。該會理事長周國強表示，自從今年7月份有多名的士司機因為小休時在餐廳聚集用膳而交叉感染後，現時的士司機已經盡量避免約同行一起用膳。他又指，總會從日本的的士製造商引入了3套裝置，該裝置是一個呈「T」字型的鐵架，可安裝在的士車廂內的頂部，然後在鐵架上安裝膠簾，包圍駕駛座，減少司機與乘客互傳飛沫。他稱已向運輸署申請在的士加裝相關設施，正待審批。