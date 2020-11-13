35人墮低息貸款騙局失265萬　10人涉欺騙手段取得財產被捕

警方早前接獲多名市民報案，指懷疑捲入低息貸款騙案，經深入調查後，昨日(12日)及今日(13日)共拘捕10名涉案人士。東九龍總區重案組總督察莫子威表示，警方為打擊1個活躍的詐騙集團，東九龍總區刑事部聯同黃大仙、秀茂坪、觀塘及將軍澳4個警區採取行動先後拘捕10人，他們涉嫌與35宗於本年5至8月期間發生的低息貸款騙案有關，涉及金額達265萬港元。其中1名被捕人士已被暫控1項「欺騙手段取得財產」罪，案件已經進入司法程序。

東九龍總區防止罪案辦公室高級督察馮家恒提醒，市民應謹記好好保護個人資料，切勿在電話通話中將身份證號碼、地址等個人資料透露予不明人士。假如收到有關低息貸款優惠的電話，應即時聯絡相關機構，核實對方職員身份及有無相關優惠，如有懷疑，可致電防騙易熱線求助。另外，市民如有需要借貸，應透過合法途徑，親身前往銀行及有牌照的財務公司進行查詢及辦理相關手續，以免墮入騙局。

莫子威補充，今年首10個月，本港整體罪案近53,000宗，較去年同期上升1成7，其中在騙案方面錄得12,900多宗，相較去年同期大增9成半，顯見當中上升趨勢，相信情況與近期疫情及經濟不景有關。