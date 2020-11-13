逾2000名BNO持有人已申領資格　提早入境英國

英國政府今年7月宣布，符合英國國民(海外)護照(BNO)資格的港人，可於明年1月31日起申請特別簽證，留英最多5年，之後可申請居留權。其後，英國政府擴大港人持有BNO的權利，在BNO簽證開始接受申請前，申請人可透過「Leave Outside the Rules」(LOTR)資格提前入境。英國外交部主管亞洲事務的副部長Nigel Adams表示，由今年7月15日至上月14日，共2116名BNO持有人及其家屬獲批資格。

Nigel Adams日前於下議院稱，雖未能以此推算明年1月BNO特別簽證正式實施後的申請人數，但相信反映了欲透過此途徑前往英國的BNO持有人數目不會少。

英國內政部今年9月宣布，更新LOTR入境所需文件，提到申請者可帶同1997年後出生的子女、其伴侶和未成年子女，即港人可「三代同堂」以LOTR赴英。根據官方指引，BNO持有人可申請最多6個月的LOTR簽證，須繳交簽證費用及國民保健費用。指引又列明申請人的97年7月1日後出生子女、其伴侶和未成年子女亦可以LOTR入境。