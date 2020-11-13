兒童事務委員會關注疫下兒童視像教學　難做到遊戲中學習

兒童事務委員會今日(13日)召開第8次會議，期間談及與教育、健康服務、及近日幼稚園及幼兒中心因上呼叫道感染而停課14日等事宜。對於教育局提倡幼兒「從遊戲中學習」，有委員認同措施，但關注疫情下要視像教學，較難做到遊戲中學習。至於綜合各政府部門兒童數據的中央兒童數據資料庫，顧問公司已完成檢視海外經驗及本地資料庫，明年3月舉行公眾交流活動。

政務司司長張建宗主持會議，會上介紹教育局提倡幼兒「從遊戲中學習」措施，委員吳堃廉指，關注疫情下校方要以視像教學，但學生未必有足夠支援，出現網速慢、無法在視像教學展示樣貌等情況，擔心比平日更難做到從遊戲中學習。他又指，疫情下學習模式改變，校方有否適度調整對學生的要求，以減輕學習壓力。

中央兒童數據資料庫方面，委員會委聘研究發展中央兒童數據資料庫可行性的顧問公司已完成檢視海外經驗及本地資料庫，短期內舉行公眾參與活動。吳指，過去疫情阻延了委員會的工作，各委員均希望多與公眾交流，期望未來可以增加與交流活動，了解公眾的需要。他又期望社會福利署轄下兒童死亡個案檢討委員會落實該會建議後，未來有更多數據以評估相關措施的成效。