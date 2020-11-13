通訊辦指3香港留言信箱有安全風險　3香港：已糾正問題

通訊事務管理辦公室今日(13日)公布，部分3香港手提電話服務客戶的留言信箱有潛在安全風險，已要求3香港跟進糾正。3香港發言人回覆指，小部分客戶用固網電話登入留言信箱，並回撥電話予留言者時，對方顯示的來電號碼是客戶的手提電話號碼，而非固網電話號碼，3香港已即時暫止客戶留言信箱撥出電話的功能。

通訊辦表示，涉事客戶是於2016年11月前啟動留言信箱，但未有更改預設密碼，由於預設密碼的安全性較低，相關客戶有機會被他人登入，或用作撥出未經授權的電話，有潛在安全風險。通訊辦已即時聯絡並要求3香港跟進。3香港已通知受影響客戶，更改其預設密碼，同時暫停用戶使用留言信箱系統撥出電話的功能。

因應上述事件，通訊辦提醒市民妥善管理留言信箱的密碼，應在首次登入時將預設密碼改成較為安全的密碼，並不時更改密碼；若市民收到可疑來電，應提高警覺及核實來電。

3香港發言人表示，接獲通訊辦通知後已即時跟進，並解決有關問題。發言人未有交代受影響客戶人數，只稱有小部分客戶會使用固網電話，或其他手提電話登入其留言信箱，由於留言信箱可以回撥電話予留言者，而且會顯示該客戶的手提電話號碼，而非該客戶正在使用的電話號碼，因此有潛在安全風險。

發言人指，已即日暫停客戶可於留言信箱撥出電話的功能，並隨即重置所有相關留言信箱的密碼，以及通知相關客戶設定新密碼。事件亦未有收到任何客戶投訴或查詢。