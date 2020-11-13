澳門今年上半年吸毒人數跌37%　34.8%人吸食冰毒

澳門禁毒委員會今日(13日)召開今年第2次全體會議，根據「澳門藥物濫用者中央登記系統」顯示，澳門今年上半年整體填報的吸毒人數共117人，較2019年同期減少了37.1%。其中，青少年佔11人，佔總人數9.4%，與去年同期相若。

總體填報以吸食冰毒為主，有34.8%；其次20.9%為可卡因、11.3%為大麻；平均每月毒品開支約3820澳門元，較去年同期上升11.4%；而吸毒地點持續隱蔽，在家、朋友家及酒店吸毒超過70%。另外，因應疫情影響，今年上半年社服機構較困難接觸吸毒者或吸毒青少年，填報濫藥數字較以往有明顯下跌。

禁委會轄下兩個工作小組分別已於10月召開小組會議，其中「關注青少年毒品問工作小組」跟進近期禁毒工作及防治濫藥服務復運情況，包括應用線上媒體拓展防治濫藥服務、建立禁毒活動交流平台，進一步聯結禁毒網絡資訊，又鼓勵民間機構共同參與禁毒推廣工作。

「禁毒法執行及跟進工作小組」則跟進司法措施轉介個案的執行情況，及禁毒法相關工作措施，因應跨境販毒問題，會持續加強對青少年的宣傳工作，強化與鄰近地區相關部門及機構之交流合作，為涉毒青少年提供特別支援服務。

委員會將持續加強與鄰近地區相關部門及機構之交流和合作，以及透過兩小組積極推動相關的宣傳教育工作。