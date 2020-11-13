政Whats噏：建制名義上反開位　疑鋪路死撐明日大嶼倒錢落海

立法會今日(13日)召開財務委員會處理10項撥款申請，當中俗稱明日大嶼嘅中部水域人工島填海計劃相關研究項目排喺議程第9項。之不過，財委會先火速通過喺財政司司長辦公室開設1個首長級職位，商務及經濟發展局再喺開會期間突然撤回1項議程，令到排喺明日大嶼前期研究項目前只係剩返6個項目，發展局局長黃偉綸要落實呢個史上最貴嘅填海工程，又近一步。

新冠肺炎重創本港經濟，政府預告今年度預算赤字將擴大至逾3000億元，財政儲備會跌至8000幾億元，相當於12至13個月政府開支，而庫房未來幾年都要見紅。之不過，政府一直希望強推明日大嶼填海計劃，仲話估算造價只需6240億元；但觀乎政府嘅往績，過去多項工程都係大大超支，各界普遍相信實際造價將破1萬億元。

上個立法年度結束前，財委會尚有13個項目未完成處理，原本會隨住第6屆立法會任期完結而「自然死亡」。不過，隨住立法會延任，涉款5.5億元嘅明日大嶼前期研究項目「死過翻生」，聯同另外11個項目再交上財委會處理。

今日係民主派「總辭」後首次召開財委會，主席陳健波形容今時唔同往日，議會已經減少辱罵或不講道理嘅發言。睇返呢個「新議會常態」，審議速度明顯快咗好多，就財政司司長辦公室嘅開位建議，今日只係2名建制派議員發言後，即交付表決並獲通過。陳就解釋，話因為之前已經審議咗5個鐘喎。

會議隨即進入討論商經局兩個編外職位嘅保留問題，會上多名建制派議員表示，喺目前經濟情況下，政府都要壓縮開支，唔可以胡亂開位。無錯啊，財赤下更應審慎理財，例如明日大嶼呢啲倒錢落海嘅項目就唔應該支持喇！

但傾咗唔夠個半鐘，當局就急急腳撤回有關項目。睇返財經事務及庫務局喺上月30日財委會開會前突然撤回1個議項，以及上周五(6日)環境局撤回1個首長級丙級政務官編外職位轉為常額的職位申請，當時會上就有民主派議員鬧爆政府係想加快審議明日大嶼項目。唔知政府今次係咪打緊同一個如意算盤？

另外，今日嘅財委會會議原定下晝3點召開，但建制派為譴責泛民「總辭」，以致遲咗15分鐘先至舉行。議會冇咗泛民後，通過議案嘅阻力無疑係大減，但市民將會更加放大建制派嘅一舉一動，好難再搵藉口抵賴。依家財赤咁嚴重，若果唔想成為香港嘅歷史罪人的話，未來真係要三思而行喇！