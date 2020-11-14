物流業停擺生意插9成　酒業商會與旅發局合作網拍美酒

疫情下重挫餐飲與零售業，連帶相關的酒業亦不幸免，香港酒業總商會表示，受本地禁聚令與外國物流停工等影響，4成業界生意額大跌9成，今年葡萄酒進口與轉口金額下跌6成，情況嚴峻。商會為扭轉困局，與旅遊發展局合作舉行首次網上拍賣會，又協助業界開發東盟市場。

香港酒業總商會會長蘇又萍說，業界受到不同程度的生意下跌，其中有4成業界主要靠中港兩地或批發為主，生意額大跌9成。她解釋，受本地禁聚令影響，酒吧曾一度停業，餐廳又被禁晚市堂食，打擊內銷，加上疫情影響全球，歐洲物流業在4、5月時停工，截至6月才恢復，令商戶雪上加霜。今年葡萄酒進口，包括轉口金額下跌6成，情況嚴重。

根據政府統計處資料，自2016年起，葡萄酒總進口量與轉口量持續下跌，而且跌幅更按年遞增。去年葡萄酒總進口量與轉口量分別比較2018年下跌分別26.4%與56%。蘇解釋，由於香港曾一度是內地與外地酒商的交接點，但現時內地商戶直接與歐洲酒莊聯絡，令生意大減。

為扭轉逆勢，商會積極協助業界電子化，同時開拓東盟市場，又參與今年旅發局舉辦的美酒佳餚巡禮，並首次以網上拍賣方式舉行4節拍賣會。拍賣會從今日起至12月11日舉行，為期4周，配合不同主題拍賣合共302組酒品，不少酒起拍價只是市價6折。當中不乏一些名貴與具收藏價值的葡萄酒、清酒、威士忌等，如至少有兩瓶評分為滿分的紅酒與一瓶1918年的紅酒。

而為吸引普羅大眾，商會亦引入不少低中價錢的入門酒，其中一瓶來自澳洲的3公升紅酒，起拍價低至10元；另外亦特別蒐羅具主題性的酒，如以美劇《權力遊戲》為主題的威士忌、一系列來自10個國家的餐酒。商會又加入別開生面的玩法，如其中一個主題「實惠樂趣：一擊即中」，是按照投標者出價的時間而非價錢來決定，即最快出價者便會中標，如同一時間有多人投標便價高者得。