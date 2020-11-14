東方日報A1：假難民治安毒瘤　港府害市民承受

南亞假難民作奸犯科禍害全港，港府枉燒公帑送治安大毒瘤給市民，千夫所指！尖沙咀重慶大廈一間印度餐廳，前晚突有7名南亞惡煞闖至，各持鐵錘、牛肉刀及壘球棍等武器打砸店舖，破壞設備及桌椅等逃去，期間有職員試圖制止時被毆傷濺血。據悉，事件疑為餐廳生意招人妒忌引起，警方循線調查，昨傍晚閃電拘捕兩名涉案印度漢，正追緝在逃歹徒。南亞假難民多年來成為本港治安毒瘤，議員及學者狠批政府因循苟且，過去對問題視而不見，遺下大量「炸彈」伺機爆發，可憐港人欲拒無從，淪為最大受害者。

現場尖沙咀彌敦道36至44號重慶大廈一樓一間印度餐廳，附近「天眼」攝下前晚7時許，7名戴口罩及帽的南亞惡煞沿走廊昂首闊步走向店舖，部分人手持鐵錘、牛肉刀、壘球棍和雨傘等，目露兇光魚貫進入餐廳。一名印度籍男職員見勢色不對，伸手試圖制止來人，卻被眾人拉扯出店舖，繼而被其中兩人揮刀亂砍及舉錘狂揼。

與此同時，其餘同黨大肆搗亂，如狼似虎般砸毀店內的閉路電視屏幕，擊碎玻璃櫃及推冧一部大雪櫃，又飛擲椅子及其他用具，有職員嚇得瑟縮躲於店內。群煞的刀光棍影襲遍各處，在約一分鐘的「狂風掃落葉」式破壞後，始「心滿意足」揚長而去，再沿大廈後門往尖東方向逃走。

警員接報趕至及在附近兜截，惜歹徒已經逃去無蹤，遇襲的46歲職員後腦、鼻及手受傷，接受初步敷治後，由救護車送院治理。警方經調查後，將案件列作襲擊致造成實際身體傷害及刑事毀壞，交由油尖警區反黑組跟進。警方其後翻查現場及附近天眼片段，根據線索追緝多名年約20至30歲的南亞漢，並於昨傍晚拘捕兩名分別22歲及54歲、持香港身份證的無業印度裔疑犯，正將他們扣留調查，以揪出其他在逃同黨。

消息指，案件涉及同大廈兩間餐廳的「印度幫」，前年4月，其中一間餐廳的廚師另起爐灶，在大廈內開設新餐廳，生意更勝昔日僱主，因此疑惹人「眼紅」掀起爭端，新餐廳相關人等亦相繼受害，自此禍事不斷。今年9月30日晚，33歲印度籍餐廳經理先在大廈一樓另一餐廳遇襲被斬傷手臂，到本周二凌晨，58歲印度籍餐廳負責人則在麼地道56號遠東大廈外遭人連斬多刀，懷疑都是該糾紛引發的風波，而今次大肆刑毀傷人，不排除亦是糾紛的延續。受害的餐廳印度籍東主來港20年，他指被打傷的是其生意夥伴，擔憂事件影響生意，嚇煞員工無人敢上班。

南亞兵團無法無天禍害全港貽禍至今，港府可謂「居功至偉」，過去多年耗費巨額公帑姑息養奸，滋養治安毒瘤，成為全港市民「人人有份」的毒禮。立法會議員葛珮帆指近年南亞兵團及假難民的犯罪活動「愈嚟愈放肆」，嚴重罪案多不勝數，問題源於現時免遣返聲請機制已遭濫用，不法分子利用漏洞赴南亞國家及地區「招兵」來港為非作歹。雖然她一直推動政府修法，惟政府一直未能大刀闊斧根除問題，加上執法不力，變成縱容南亞犯罪分子繼續植根發酵。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強慨嘆港府根本無決心解決問題，以往美其名「人道主義」立場，對問題不加處理，結果日積月累埋下「炸彈」，如今全球經濟下滑，南亞兵團便鋌而走險大舉犯案，相信「炸彈」爆發陸續有來。他認為政府應考慮在偏遠地方設置禁閉式難民營，為治本更應尋求中央政府幫助退出聯合國《禁止酷刑公約》。

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