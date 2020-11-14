Dr.東：膀胱癌新症年增20%　煙民高危有血尿速求醫

煙民是膀胱癌的高危一族，若腫瘤入侵膀胱肌肉且較大，患者或要將膀胱整個切除，從此過着佩戴尿袋的生活。有腫瘤科醫生表示，為讓病人免卻失去膀胱之苦，腫瘤屬淺層肌肉入侵的病人，可用內窺鏡清走腫瘤，再做電療及化療，保留膀胱。有病人在短短數月就令腫瘤完全消失，且3年後仍未見復發。不想下輩子要攜帶尿袋過活，醫生呼籲煙民最好戒煙。

根據醫院管理局最新數字，2018年膀胱癌新症達475宗，較上一年的395宗增加了20%。華人專科醫生協會榮譽司庫、臨床腫瘤科專科醫生梁廣泉表示，香煙有很多致癌物質，並經尿液排出，由於膀胱積聚尿液時容易吸收致癌物，從而演變成癌症。另外，亦有患者因有膀胱石未及時處理，膀胱長期受刺激，亦會增加患癌風險。

膀胱癌與膀胱炎、膀胱石的症狀相似，三種病症的患者均會感到痛楚及排血尿。其實泌尿系統如腎、輸尿管、膀胱及尿道出問題時都容易出血，但膀胱癌最明顯的分別是通常在小便末段有血，梁指尤其「在最後要排清尿液『谷一吓』時見血」，就較大機會是膀胱有腫瘤。膀胱癌後期更有機會擴至肝、肺及入骨，引起肚脹、腳腫及骨痛的感覺。

膀胱癌通常分為非肌肉入侵性及肌肉入侵性，前者可採用內窺鏡清走腫瘤，並進行早期免疫治療，注射一至兩年的卡介苗，故意令膀胱發炎，激發免疫細胞殺死壞細胞。惟副作用就是膀胱發炎時，患者小便會感刺痛。至於肌肉入侵性腫瘤，嚴重要全個膀胱切除，病人要用造口袋儲尿，或以其腸臟製作人造膀胱，再定時以喉管導尿。

梁表示，上述兩者的功能均不及原本的膀胱，故現時有成熟的新技術，適合淺層肌肉入侵腫瘤的患者，即腫瘤入侵少過其膀胱厚度的一半。治療方法是先用內窺鏡清走腫瘤，再做6星期的根治性放射及化學治療，增加保留膀胱的機會，但要視乎每個病人的情況而決定是否適合。若膀胱腫瘤太大，由膀胱內壁蝕到膀胱外面，或是蝕到其他器官，就需要做切除手術。

梁指曾有一名長期吸煙的61歲男病人，2017年8月因排血尿而求診，檢查後發現有一個2.5厘米、屬於肌肉入侵性的腫瘤，長在膀胱的左前方，屬惡性腫瘤，而膀胱的左右側亦有細小的腫瘤。醫生利用內窺鏡清走腫瘤，再做電療及化療。3個月再做內窺鏡檢查，發現腫瘤已完全消失，上月再做檢查亦不見復發。