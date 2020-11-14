胡志偉斥林鄭無管治香港意志　郭家麒：離開議會心情沉重

身兼民主派會議召集人的民主黨議員胡志偉今早(14日)在一個電台節目中批評，特首林鄭月娥是次提請中央推翻她今年暑假，曾指被取消參選資格的議員能延任的說法，顯示她無管治香港意志，只懂執行中央的命令，損害港人利益。胡又形容15泛民總辭是很重要的態度和新起步。

被問到民主派總辭是否辜負選民期望和不負責任，令議會只餘下建制派議員，胡承認民主派在議會的力量已不算強大，過去6星期一直按照議事規則積極發言，透過點算法定人數，認為以此邀請更多議員發言完全是合規合矩，他表示人大決定將權力交給特區政府，改變了議會制衡和監察政府施政權力關係的基礎。

被取消議員資格的公民黨郭家麒表示，離開議會的心情沉重，但他未有看重個人榮辱，而是憂慮本港發展，他批評全國人大常委會的決定令一國兩制已死，認為對香港未來的發展造成沉重和無可挽回的打擊，令人難以相信中央和特區政府，又指決定打擊議會制度，形容是「一個唔該」，便可請走透過民意授權進入議會的議員，對香港如何落實一國兩制、港人治港和高度自治只是廢話而已。他批評林鄭「講過嘅野唔算數」，政府已沒有公信力，形容「低處未算低」，只會令社會沉淪。

對於是否就被取消資格一事提出司法覆核，郭表示仍未有最後決定，惟承認情況困難。他指出，由過去司法覆核的經驗中，每次挑戰司法不公的時候，即使有法律觀點認為可以勝出，但未到法庭便會由人大釋法，即使取得司法覆核許可亦會有類似情況。他認為以個人身份提出司法覆核就如血肉長城，要面對人大常委的決定非容易的事。