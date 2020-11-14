多名的士司機確診憂成流動疫車　「安心出行」下周啟用供即時紀錄

本港近日有多名的士司機確診新冠肺炎，令人擔心的士變成流動疫車。創新及科技局局長薛永恒今早(14日)在電台節目表示，政府在下周一(16日)將推出「安心出行」應用程式，讓市民掃描二維碼記錄出入食肆、美容院、商場及乘的士等行程，若市民曾到有確診去過的地方，程式就會自動推送訊息給程式使用者，通知他們可能有感染風險。他指出，運輸、美容、飲食及零售批發業界都大力支持，預料將有6000個公私營場地，以及1.8萬輛的士參與，讓市民記錄行程。

薛又指，市民乘的士時可以透過程式，在車廂內的車門上，掃描黃色牌列出的車牌號碼，就可以作紀錄，毋須尋找二維碼。他續稱，政府並無制訂目標下載量，做法全屬自願，亦有別於其他國家地區的程式，並非透過藍牙技術辨別用家位置，毋須大量人下載才能發揮功效。

他強調，政府理解市民關注私隱問題，指系統完全可以提供保障，毋須市民登記姓名，亦可以自行決定是否掃描二維碼，而所有資料亦不會儲存在政府中央紀錄內，只會記錄在用家手機，並會在30天後自動取消。