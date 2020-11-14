2.4萬僱主違保就業承諾　政府共收回3.5億元

補貼僱主支薪的的保就業計劃，第2期補助將近尾聲。保就業計劃秘書處表示，基本已完成審批僱主於計劃第1期，即今年6至8月的強積金供款紀錄，亦正陸續處理第2期僱主於9月的強積金供款紀錄，以核實僱主有否履行補貼期間不裁員，以及將補貼全數金額用於僱員工資兩項承諾。秘書處指，超過13.7萬同時獲得兩期計劃補助的僱主中，有17%、即約2.4萬僱主未有履行承諾，政府合共收回約3.5億港元，有關金額會在發放第二期補助時扣除。

秘書處表示，超過13.7萬同時獲得兩期保就業計劃補助的僱主中，有約2.4萬名僱主未有履行計劃的承諾，當中97%、即約2.3萬名僱主在補助期6或7月期間受薪僱員人數少於承諾人數。這班僱主當中，約1.8萬名僱主減少1至2名員工、另有約5300名僱主減少3名或以上員工。

秘書處又指，第1期的審批已基本完成，僅餘少數剛完成覆核的個案正安排放款。而第2期計劃本月底結束，正陸續收取僱主9月份強積金供款紀錄，並指完成審視後，會向違反計劃承諾的僱主收回工資補貼或徵收罰款。