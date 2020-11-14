相思灣村違建道路復修無影　議員轟地署拖字訣勿以公帑埋單

相思灣村違建道路及「神秘丁屋」附近貼有多張由地署發出的停止佔用官地通告。

東方報業集團﹙下稱「東方」﹚揭發西貢相思灣村及「神秘丁屋」事件近月，規劃署早前已檢控涉事地段的註冊業主；申訴專員公署亦會就東方投訴作全面調查。但地政總署日前表示會於本月中以噴草方式復修土地，惟今早(14日)仍未見有人開工，而該署雖證實有人佔用官地，但至今未有人受罰，議員炮轟地署採拖字訣，無意解決事件，並指一定要向涉案人追究賠償。

今早違建道路未有工人開工，道路依舊鋪有石屎，現場有12個石躉及多支鐵柱封路。地署昨日﹙13日﹚貼出多張封膠通告，勒令在本月16日前停止非法佔用「西貢相思灣路附近的未批租土地」；地署曾表示完成清理工作後，於本月中前進行噴草復修，惟至今未見有人動工；多個環保團體質疑如未能剷走石屎及種樹，未算真正回復土地原貌。

就西貢區內土地亂象，東方先後在10月23日及10月28日去信申訴專員公署投訴，分別提出7大和8大提問，質疑部門涉行政失當，要求即時嚴肅跟進。公署在本月9日回信並歸納東方作出的6項投訴，稱會就第1至4項及第6項作調查。

立法會議員劉國勳指相思灣村事件持續多時，受各方關注及媒體連日報導，涉事部門應積極跟進，而距離地署承諾完成復修的日子不多，但仍未見部門有任何寸進，令人擔心部門有意採取「拖字訣」，沒有決心解決事件。他希望部門在限期前盡快行動，復修費用亦應由違規者負責，不應以公帑埋單，「呢啲錢應該係由用者自負。」

另一位立法會議員柯創盛亦批評地署在復修工程上一拖再拖，是不負責任的行為，促部門盡快復修有關土地，並檢討現行處理土地復修的流程，他希望地署加快進度處理，在資料充足的情況下檢控有關違規人，並向其追究賠償，勿以公帑幫村霸「執手尾」，否則會讓市民覺得有包庇之嫌。