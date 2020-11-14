交叉換腎計劃推出2年　高拔陞：2組成功配對但因故叫停

面對疫症，生命頓時變得脆弱；新冠肺炎肆虐近一年，多人談及生死，更有不少人選擇離世後將器官移植，延續另一人生命。醫管局早前公布，今年接獲離世捐贈器官人數較去年的28人上升2成至34人，醫院管理局行政總裁高拔陞今日（14日）在網誌感謝捐贈者以及其家屬，並提到2018年底推出「腎臟配對捐贈先導計劃」（交叉換腎計劃）至今有近20對組合參加，並已進行了4次醫學配對，去年曾有2組捐贈者和受贈者成功配對，但手術最後因病人的個別原因未能完成。

高拔陞提到，醫管局在過去10年共處理逾1,500宗器官移植個案，當中超過7成的器官來自離世病人的遺體捐贈，餘下的則為活體捐贈，主要來自近親及夫婦間的捐贈，有時亦會出現家人願意捐出器官，但血型或組織型不相容的臨床原因導致手術未能成事。故在2018年底推出「腎臟配對捐贈先導計劃」，醫院會利用電腦系統為這些未能配對的捐贈及受贈組合進行交叉配對。如配對成功便可以令兩組病人受惠。高稱，通過此計劃，第一組的捐贈者向第二組的受贈者捐出腎臟，而第一組的受贈者亦可接受第二組的捐贈者同時捐出腎臟，讓兩位腎病患者同時重獲新生。

此外，高又提到在疫情期間，公立醫院在「新常態」下運作，器官捐贈的工作亦要作出相應調整，例如透過視像會議向身在外國未能回港的病者家人提供支援，又會利用微信為未能從內地回港的家屬定時更新病人的最新情況。

衞生署將每年11月第2個星期六定為「器官捐贈日」，藉以提高市民對器官捐贈的認識及支持。高拔陞呼籲市民到衞生署的網頁登記器官捐贈，同時告訴家人自己的捐贈意願。