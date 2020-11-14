保就業本月結束旅社彈盡糧絕　業界促港府撥特殊基金救亡

本港旅遊業停擺多時，即使星港旅遊氣泡建立以及本地遊放寬，對業界也只是杯水車薪。保就業計劃將於本月底結束，業界正面臨倒閉潮。香港旅行社東主協會近日去信行政長官林鄭月娥，建議政府將旅遊業列為特殊慘痛行業，為業界推出「特殊行業防疫抗疫基金」，又促請政府在市區撥出臨時用地，直接及廉價租予未能出車的旅遊巴公司泊車。

香港旅行社東主協會主席葉慶寧表示，旅遊業在疫情打擊下完全「零收入」，且復甦遙遙無期，若11月後沒有了保就業支援，旅行社更將彈盡糧絕，結業潮正陸逐出現。協會建議政府推出「特殊行業防疫抗疫基金」，支援所有合資格旅行社，讓所有旅行社東主和25萬從業員有喘息的空間，又促請有關當局盡快就「旅遊業賠償基金(TICF)」修例，容許回撥當中6億港元給所有合資格旅行社。

葉認為，即使開通旅遊氣泡，新加坡每年訪港旅客只有30萬人，而若恢復內地通關，每日則會有20萬人次從內地來港，數目相差甚遠。促請港府府繼續努力向內地及澳門政府爭取香港的確診數字毋須清零下通關，恢復商務及人民往來，同時可進一步放寬本地遊旅行團的人數限制至每團最多50人。

他又建議重開郵輪碼頭，容許業界舉辦「郵輪一天公海遊」，以增加本地遊旅行團產品的選擇，吸引不能外遊的港人報名參加。至於現時涉及停運的旅遊巴士多達2500部，政府撥出葵青貨櫃碼頭用地供旅遊巴士停泊，現時已停滿了800部旅遊巴士，而其他旅遊巴士需停泊在停車場，泊車費平均每部每月高達4000港元，促政府在市區撥出臨時用地，直接及廉價租予旅遊巴公司泊車。