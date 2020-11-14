冠忠旗下跨境車公司推停薪留職　業界嘆關口不開無從自救

冠忠巴士集團有限公司旗下Trade Travel (Hong Kong) Limited繼今年2月解僱所有中港跨境轎車部司機後，近日再向員工發信，要求員工選擇下月1日起停薪留職、或向公司提出遣散。冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏表示，自己亦感無奈，但跨境運輸業已停擺逾9個月，經營實在困難，他和員工只能接受。有業界人士則指，停薪留職在行內已非新鮮事，但相信停薪留職較遣散好，保留人員對未來行業復甦有好處。

據了解，Trade Travel (Hong Kong) Limited向員工發放信件，要求員工選擇停薪留職、或向公司提出遣散。兩者均於下月1日生效，前者更列明，安排直至另行通知，而日後無論僱主或僱員提出遣散安排，雙方都同意不會要求對方給予代通知金。

冠忠巴士集團有限公司主席黃良柏指，自己亦感無奈，但現時無法預計何時才有生意，直言「邊有希望，等疫情過後再算」，並稱員工都能接受有關安排。

翻查紀錄，冠忠巴士旗下旅遊巴公司Trade Travel (Hong Kong) Limited在第1期保就業計劃中，獲批46,306,599港元工資補助，承諾受薪僱員人數為1868。而第2期獲批名單中，暫未見該公司。

港粵直通巴士協會副理事長張劍平指，自疫情今年2月在港爆發，跨境運輸業隨即停擺，行內人無收入，停薪留職很普遍。張續指，養車成本每輛要幾萬港元，每間公司負擔都很重，相信停薪留職是「對大家都好的方法」，保留人員有助未來行業復甦，否則到時要再請人、再辦理跨境所需文件等，會拖慢復甦步伐。

他又提到，過去有保就業計劃，司機無工開但至少有收入，對政府無意再推新一輪計劃表示「好失望」，又指跨境運輸業是「靠關口搵食」，若關口不開，根本「無路可走、無從自救」。

至於政府早前推出「回港易」計劃，由本月23日起，深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸每日各有3000及2000個名額，讓身處廣東省和澳門的港人回港。張表示，涉及的人流數量有限，對業界幫助不大，但業界仍然樂意做，但求打開缺口，免得「整個行業無咗」。