傳收緊食肆酒吧營業限制　飲業界料生意勢受打擊

消息指，港府收緊防疫措施，包括食肆由6人收緊至4人一枱。

消息指，港府因應近日疫情反彈，今日（14日）宣布收緊防疫措施，包括食肆由6人收緊至4人一枱，酒吧由4人收緊至2人一枱，營業時間縮短至晚上12時。有飲食業界慨嘆，生意在過去2周才剛剛恢復，現時收緊措施打亂不少今年底的餐飲聚會，包括聖誕飯敍、婚宴和年尾頒獎典禮等，預計亦會波及明年農曆新年的預訂，生意勢必再受大打擊。有酒吧伸冤，近日多宗確診個案涉及的士司機，但每當收緊防疫措施時，業界總是首當其衝。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，臨近年尾，加上早前疫情緩和，明顯感受到市民的消費氣氛急增，業界過去2周的生意額比10月上升約2成，原本預計12月生意持續向好，但近日源頭不明個案回升，理解港府需收緊防疫措施防控疫情。但他質疑近日新冠肺炎確診個案及上呼道感染爆發是否與食肆有直接關係，重申業界會盡力做好防疫措施。

酒吧業大聯盟召集人梁立仁指，業界仍未收到上述消息，惟消息屬實的話將感到非常失望，他認為，不明源頭個案極少涉及酒吧，但每當收緊防疫措施時，業界總是首當其衝，形容情況相當「無辜」。他指，業界已積極配合「安心出行」應用程式，讓市民記錄出行，認為政府應加強追蹤個案而非無目的地限制營業。

梁表示，早前防疫措未獲放寬時，生意額已大跌至兩成，直到獲放寬至4人1枱及營業至凌晨2時，生意額始回升至4成，「勉勉強強都出到糧」。他又指「保就業」及防疫基金的資助將於11月底結束，若防疫措施再度收緊，恐怕屆時出現結業潮。