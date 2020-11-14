沙螺灣村被指再違規裝大閘「封村」 今視察閘門已拆

大嶼山東澳古道沙螺灣村「封村」事件遲遲未解決！連接東涌及大澳的東澳古道，途經沙螺灣、深屈等村落，吸引不少市民到上址行山郊遊，惟沙螺灣村村民早前在村口位置加裝鐵閘兼豎立警告牌，不准市民及政府部門人員進入，閘門一度被拆走。惟有指村民上周再度被發現加裝鐵閘，多名行山客表示不滿。東網記者今（14日）前往視察，發現新加裝的鐵閘已被移除。地政總署則回應指確認有兩道新建鐵閘佔用政府土地。

記者今前往沙螺灣村，發現沙螺灣往東涌閘口及臨近港古廟附近的閘口已被拆除。東澳古道近沙螺灣一帶爭議不斷。自9月30日起，沙螺灣村村民就被發現在村口位置加裝鐵閘兼豎立警告牌，警告牌上又指，由於部分旅遊人士隨處亂拋垃圾、騎單車及風火輪橫衝直撞等，危害村民生命及財產的安全，因此採取封村行動，不准市民以及政府部門人員進入，事件引起市民關注。

地政總署回應指，離島地政處曾接獲市民就有關事件的求助。地政處視察後，確認有兩道新建鐵閘佔用政府土地，根據香港法例第28章《土地(雜項條文)條例》，在現場張貼通知，勒令佔用人於限期前停止佔用有關政府土地，否則會採取進一步土地管制行動。

另外，由於佔用政府土地的情況於限期屆滿後仍然存在，該處已於11月13日清除該批障礙物，並會繼續留意情況，同時已加強巡查和執管行動，如確認有人干犯《土地(雜項條文)條例》會作出檢控。