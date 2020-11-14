荃灣住宅單位藏百萬元毒品　16歲仔涉販毒落網　

警方在行動中檢獲總值約百萬元的多種毒品。

警方九龍城警區特別職務隊人員，根據線報及深入調查後，昨晚(13日)約11時55分展開打擊毒品行動，在荃灣搗破一間懷疑毒品分銷中心。

行動中，警員在沙咀道305號一單位外截查一名形迹可疑的男童，並在其身上檢獲約267克懷疑「冰」毒、約64克懷疑氯胺酮、約6克可卡因及約14克懷疑俗稱「開心水」的液態混合型毒品。

警員其後搜查該單位，檢獲約612克懷疑氯胺酮、約540克懷疑「冰」毒、約36克懷疑可卡因、約36克懷疑「開心水」、約50粒懷疑「搖頭丸」、約250粒懷疑俗稱「五仔」的硝甲西泮、2個電子磅及一批毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品總市值約為100萬港元。

該名16歲本地男童涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。初步調查顯示，有關毒品分銷中心懷疑用作供應及包裝毒品予西九龍區內的娛樂場所。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方強調，對所有毒品活動零容忍，會繼續進行打擊行動。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。