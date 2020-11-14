食肆擬收緊4人1枱　酒席春茗勢停辦　東主憂現結業潮

消息指，食肆的每枱人數限制將再次收緊至4人。(何天成攝)

鑑於新冠疫情反覆，消息指政府今日(14日)將宣布收緊禁聚令，食肆每枱人數限制亦會由6人收緊至4人。有酒樓負責人表示，對業界的傷害是致命性，因年尾普遍是飲食業旺季，已料有逾一半的酒席訂單會被取消，再加上保就業計劃即將完結，認為飲食業必然會出現嚴重結業潮。有4人以上的家庭食客則指，收緊措施後不會外出進食，又指現時不明個案不斷增加，可以理解當局打算收緊政策。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，往年12月及年初有不少公司會辦年會酒席、春茗等，認為疫情反覆會令食客無信心而停辦，料年底業界將爆發大規模裁員潮。他又指，4人1枱時生意只有疫情前的3成，近日增至6人後生意陸續恢復到近5成，近日生日酒席訂單亦明顯增多，相信收緊措施後至少有一半訂單會取消。他又透露酒樓早前已減少員工放無薪假，相信措施收緊後要再編排，但暫時無打算裁員。

砵蘭街一間私房茶負責人曾先生則表示，自己在今年6月創業，因疫情期間創業成本較低，但未料竟遇上第3、4波疫情。他形容現時防疫措施不利新食肆，「好似玩過山車咁，一時收緊一時放寬」，因經常縮減人手，服務質素難保證，難以「儲客」。他又指年尾是飲食業旺季，希望今次收緊只是短暫性。

食客李生與5名家人今到茶樓飲茶，指全家有7、8名成員，因防疫限制只能6人1枱，故只與5名家人飲茶。他坦言收緊至4人一枱則不會外出用膳，又認為近日不明來源確診個案上升，收緊措施亦屬正確，只希望疫情快過。

另一食客梁生今日一家四口再加2名友人一同飲茶，坦言今次是放寬至6人1枱後首次與朋友聚餐，若收緊後則難以再與朋友聚會，但仍認同應收緊措施，又指「最緊要安全」。