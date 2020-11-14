疫情下社福服務受影響　調查指長者身心問題湧現

新冠肺炎疫情反覆，多項社福服務受影響。有機構就長者疫情下的支援情況進行調查，結果顯示，社交康樂、家居支援、社區支援及情緒支援等服務均受影響，不少長者更表示，身體機能因而衰退、覺得生活沉悶、不開心，情緒問題漸生。縱然部分服務可於網上繼續，但長者不擅長科技、加上配套問題，難以參與。機構關注長者精神健康，建議政府增撥資源，增強家居及社區支援服務，為長者提供防疫金，並設24小時長者情緒支援熱線。

安老服務倡導聯盟於本年10月至11月初，透過面談、電話及網上問卷等方式，訪問760名60歲或以上長者。結果發現，社交康樂、社區支援、家居支援及情緒支援等服務均大受影響。當中指社交康樂服務受影響的長者更達94.6%，其中73.8%人更指因而覺得沉悶、另有42.7%人不開心。而包括送餐服務、陪診、家居清潔等的家居支援服務，亦有69.6%長者表示服務受影響，當中有51.6%人指身體機能衰退，35.5%人指令照顧者感照顧壓力加大。調查亦發現，逾60%受訪長者擔心有下一波疫情爆發。

長者林惠琴指，疫情前不時到長者中心參與興趣班，對疫情下中心服務暫停感無奈，經常留在家中感失落，與丈夫摩擦漸生。即使中心後來有些活動可以在網上或以手機參與，但她不擅長使用科技產品，難以參與，更覺得自己「好無用」。她提到，身邊有些朋友無智能手機，促政府撥款資助長者添置智能手機。

另一位長者李偉則指，疫情下家居清潔服務暫停，家中抽油煙機多月無人清潔，油煙後來滴到洗衣機上，令洗衣機損壞，無法洗衫。另外，以往每周2小時的上門運動服務同樣暫停，令他機能衰退，痛風問題變嚴重，一度痛至無法入睡。他坦言，若然疫情再爆發，希望政府為前線人員增添防疫裝備，繼續相關服務。

安老服務倡導聯盟代表林宗祐表示，調查反映社福機構已盡力調整服務，應對不同需要，但在無額外資源下，實在難以應付在疫情下突發和龐大的需要。聯盟促政府增加家居支援及社區支援服務資源，為長者提供防疫金應付因突發事情而增加的開支、另設24小時熱線為長者提供情緒支援。而疫情下很多服務要轉型，政府與商界應為長者提供支援，加快數碼共融的步伐。