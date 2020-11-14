房協公共空間設計比賽以駿發花園為實例　倡跨代共融

油麻地駿發花園附近有避風塘、玉器市場及果欄等，有其獨有的歷史文化及特點，來自多間大學的學生組成團隊，以「環繫」為主題，透過歷史、藝術、景觀、娛樂和健身5種元素，營造出充滿地區特色，奪得「跨代共融遊樂空間設計比賽–駿發花園」大學生組別金獎。

該比賽由香港理工大學賽馬會社會創新設計院與香港房屋協會合辦，共吸引18隊專業組隊伍及59隊大學生組隊伍參加，分別競逐所屬組別的金、銀、銅獎，以及透過公眾投票選出的「遊」得我投大獎，頒獎典禮今日(14日)舉行。參賽隊伍以房協的駿發花園為實驗案例，重新設計其露天公共空間，以倡導跨代共融遊樂空間為目標，提供創新與實用兼備的設計方案。

結果由香港城市大學、香港大學及香港中文大學學生陳煥杰、謝嘉晉、鄭志林、鄭穎詩、温灝然及楊瀚濂組成的隊伍憑設計方案「環繫」奪得大學生組別的金獎。其設計利用油麻地獨有的歷史文化，例如避風塘、玉器市場、果欄等，透過歷史、藝術、景觀、娛樂和健身五種元素營造出充滿地區特色的跨代共融遊樂空間。「環繫」的設計採用斜坡取代階梯，並加入藝術牆和配合電子資訊科技協助公園管理，增加吸引力。

專業組由張天藍、羅婥穎、麥卓欣、吳兆昌、曾雪明及余嘉朗組成的隊伍奪金，其得獎方案名為「感想感樂」，將「感官體驗」、「發揮想像」、「連繫自然」及「跨代共融」4大元素融會貫通。公園分動態及靜態區，動態區設有富色彩的發電路面板及虛擬實境遊戲設施，亦加入健體設備，促進長幼互動及跨代同樂。靜態區設有社區苗圃及水境園林，整體設計亦照顧了輪椅人士的需要，讓他們利用無障礙大道享用設施及與他人交流。此設計方案同時奪得專業組的「遊」得我投大獎。

理大校董會副主席兼評審團主席李國祥醫生指出，面對人口老化，推動跨代共融的理念變得尤其重要；是次得獎作品對於不同價值各有關注，但核心皆是提升社區歸屬感、連繫跨代社群與社區、建立可持續社區，反映出跨代共融的多元性及包容性。

房協行政總裁陳欽勉表示，跨代共融的概念一直在房協的不同房屋項目中實踐，亦是構建可持續社區的重要元素，期望透過是次比賽，引起大眾對跨代共融遊樂空間的關注。