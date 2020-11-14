泛民留守到最後一刻　葉建源：特首中央均要承擔DQ責任

葉建源指泛民一直處於被動角色，但指泛民有留守到最後一刻。

全國人大常委會在短短3個月間作出2大決定，先決定現屆立法會延任不少於1年，日前再決定取消4名泛民主派議員資格(DQ)。泛民先在爭議聲中接受延任安排，但復會僅1個月時間，便隨着4人被DQ而無奈總辭離開。已經遞交辭職信的教育界議員葉建源表示，泛民一直處於被動角色，但形容泛民有留守到最後一刻。他批評，中央政府出爾反爾，不斷削弱一國兩制，特首和中央政府均要承擔責任。

葉建源批評，人大在北京決定香港事務，削弱一國兩制及高度自治，重申其核心在於港人治港；又指今次人大作出的DQ決定來得突然，形容中央在短時間內又一次出爾反爾。他稱，泛民9月底接受延任時，已表明留守是為避免立法會被建制派壟斷，以及基於議會的完整性，強調若4名早前爭取連任時被選舉主任DQ參選資格的泛民無法留在議會，其他泛民亦不會留低。

葉認為，中央政府深知DQ郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒及梁繼昌4人後，泛民會作出總辭的反應。對於人大決定中，表明有關議案是根據特首請求而作出，葉認為，無論由誰提出有關決定均不重要，因為兩者皆要承擔責任。

泛民總辭後，立法會將僅有43名議員，其中41人屬建制派。葉形容，立法會未來將會由港府及建制派「玩晒」，無辦法制衡，擔心「大灣區(境外)投票」或「明日大嶼」工程等議案將相繼被通過，強調港府及建制派均要就所有決定承擔政治責任。

對於目前教育界亦卷入政治風眼，即將失去議席的葉建源表示，未來將會繼續維護教育制度，形容「做得幾多得幾多」。