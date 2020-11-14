疫情走勢難料 袁國勇指第4波或已開始 籲市民罩不離口

袁國勇指疫情走向難以估計，第四波疫情有機會已經開始。

本港近日錄得多宗新冠肺炎源頭不明個案，港大微生物學系講座教授袁國勇今日(14日)表示，本港疫情走向難以估計地步，第4波疫情有機會已經開始，建議市民外出時「罩不離口」。

對於政府日前收緊入境措施，及將會推行特定群組強制檢測，他認為邊境難以做到滴水不漏，雖然現有強制中國以外地區回港人士酒店檢疫，但有確診患者的病毒潛伏期達24至25日，就算隔離14天也於事無補，定必有漏洞出現，機會率約5%。

免檢疫人士入境方面，雖然政府已要求他們在機場做檢測才離開，以減低風險，但袁指出，由於涉及外交問題，進一步收緊的空間不大，因此防疫不能只靠邊境管制。

他表示，市民一方面要謹守社交距離措施、戴好口罩，另一方面應盡量用手機記錄行蹤，就算不使用政府下周一(16日)推出的「安心出行」手機應用程式，市民只要簡單用手機拍下去過的餐廳、街市、交通工具的車牌號碼，已能幫助衞生署追蹤案例。

另外，酒吧及食肆等也要遵從有關規定，如安排執枱專員等，他強調酒吧是高危場所，由於環境嘈雜，顧客往往要大聲交談，增加傳播風險，並再次建議市民可考慮戴着口罩、用吸管飲酒，並降低聲量。

就政府擬推高危群組強制檢測，袁認為有關群組不少是草根階層，需要擔心工作及收入受影響。他建議政府增加市民做檢測的誘因，減低檢疫、隔離對市民的影響，尤其是出現病徵的市民，不少抗拒做檢測。惟他認為全民強制檢測的作用不大，成本效益低，並指出內地之所以成功，是因為有分區管制，檢測期間市民不能到其他區域，直至所有人完成檢測並隔離有病徵及確診者，但香港難以實行有關措施。

此外，近日不少幼兒班、幼稚園出現上呼吸道感染爆發，袁表示鼻和腸病毒需要5分鐘才足以被70%濃度的酒精殺死。他指，小朋友喜歡到處觸碰物件、捽眼等，也會除下口罩飲食，認為有關部門有必要到學校觀察環境。