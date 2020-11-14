取消強積金對沖推遲　勞工團體倡將草案交今屆立會審議

政府宣布計劃向下一屆立法會提交取消強積金對沖修訂條例草案，最快明年10月提交，打破原訂今年底提交草案、並於2024年實施的承諾。有勞工團體批評政府突然宣布押後一年才提交草案的做法極為不妥，更有「走數」之嫌，嚴重損害僱員利益，促請政府先在今個立法年度內，將草案提交立法會審議。

港九勞工社團聯會今午(14日)召開記者會，促請政府務必於今個立法年度內，先將草案提交立法會，好讓立法會討論審議有關草案，能夠於下屆立法會加快立法程序。勞聯秘書長周小松批評，勞工及福利局局長羅致光在今年6月曾公開表示，計劃在本年底向立法會提交草案，惟一直未聞政府有意研究簡化方案，就突然以需時簡化及完善法例草案為由，延遲提交，令人質疑政府基於企業壓力「臨陣縮沙」。

勞聯主席林振昇指，雖受疫情影響本港經濟處於谷底，但必需嚴正指出，取消對沖與當下的經濟環境無關，即使政府現時提交草案，也要在2024年才會實施，到2026年打工仔才會真正受惠，若政府或商界以經濟為由延遲提交草案，實屬藉口。林續指，距離現屆政府任期完結僅9個月，擔心倘若未能完成修例審議，最終或令取消強積金對沖一事「胎死腹中」，令一眾打工仔的退休保障成為泡影。