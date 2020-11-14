尹兆堅轟林鄭「狗急跳牆」DQ 4議員　料明日大嶼撥款極速通過

4名泛民主派議員被取消參選資格(DQ4)，惹來社會各界嘩然。參與總辭抗議港府DQ的民主黨尹兆堅批評，當初中央政府決定現屆立法會延任不少於1年，並已決定容許DQ4留任，他質疑特首林鄭月娥發現自己「計錯數」，原以為泛民留任只是作花瓶，其後才驚覺「拉布」情況會拖延實行境外投票安排及「明日大嶼」工程，於是「狗急跳牆」尋求中央指示，取消4泛民議員資格。

尹又指，當泛民總辭後，沒有泛民議員拉布抵抗「惡法」，建制派將淪為「橡皮圖章」，極速通過議程，但他預計建制派不會於1、2次會議內通過明日大嶼工程研究撥款，仍然要「做樣」提出質詢，事實上是與政府「扯貓尾」，勢必通過撥款。

尹認為，研究工作過後，整項明日大嶼工程亦將暢通無阻地進行，惟現時經濟環境欠佳，政府財政儲備只剩餘8000多億港元，而繼續推行工程將耗資逾6000億港元，勢必掏空庫房，形容決策極不理智。

尹補充，現時被泛民主導的區議會威脅特首選舉委員會的組成，預計DQ情況會蔓延至區議會，但他指「兵來將擋，水來土掩」，屆時會考慮以司法覆核形式抵抗。