警方「火炬」反非法賽車行動　拘18名男女司機

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員，昨日(13日)至今日(14日)凌晨在區內進行代號「火炬」的反非法賽車行動，於區內設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕16男2女，向123名超速駕駛的司機發出定額罰款通知書。

警員於馬鞍山路及青葵公路設置大型偵速路障，共要求746名司機進行酒精呼氣測試，當中8名男司機(26至55歲)未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」；一名44歲男司機涉嫌「拒絕提供呼氣及血液樣本」被捕；另一名35歲男司機則因欠交交通罰款被通緝而被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。

警方於青葵公路設置偵速路障時，分別有2輛私家車未有依照警員指示停下並衝過路障，其中一輛私家車被警員於屯門公路截停，該名34歲男司機涉嫌「危險駕駛」及「藥後駕駛」被捕。另一輛私家車逃至屯門紫田村撞及一輛私家車，車上一名男司機及3名男乘客下車逃走，其後一名22歲男乘客及車上一名18歲女乘客涉案被捕。

人員同時於各區設置偵速雷達，共43輛車輛被偵測超速，稍後會向有關司機發出檢控傳票。人員亦發現5輛車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外，人員向8輛私家車司機發出缺點車輛報告，稍後會向涉案司機發出傳票。

另外，警員昨日晚上巡經獅子山隧道公路時發現一輛電單車懷疑非法改裝，遂尾隨觀察，其間電單車突然失控倒地，警員上前調查後發現電單車底盤號碼與行車證不相乎，電單車並套上假車牌及一張報失行車證，經進一步查核後發現該輛電單車已於7月在九龍城區報失。該名25歲女司機涉嫌「擅自取去交通工具」、「盜竊」、「行使虛假文書」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕；一名27歲男乘客則涉嫌「協助及教唆犯罪」被捕。案件由沙田警區刑事調查隊跟進調查。

此外，警員分別於荃灣、沙田及大嶼山區截停2輛私家車及1輛電單車，揭發3輛車輛行車證過期，2名分別23及31歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另一名30歲男司機則涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛未獲發牌照車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及酒後駕駛屬嚴重罪行，切勿以身試法。警方會繼續執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。