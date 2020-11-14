華潤旗下潤發碼頭涉違地契　地政署：如發現違契會採取行動

早前有消息指華潤集團旗下、位於長沙灣的潤發碼頭涉違反地契，更有市民投訴碼頭工人於夜間仍然使用揚聲器發出噪音，九龍西區地政處承認事件，指於今年9月有船隻停泊在潤發碼頭（九龍內地段11011號）地契容許範圍外一事曾去信承批人，提醒須遵守有關地契規定。同時指，承批人最近表示已採取糾正行動，地政處目前正按程序透過測量核實該範圍之現況，如發現有違契情況，會採取適當的契約執行行動。

據指，該碼頭透過接駁數艘平板躉船，延伸出更多泊位，並超過地契範圍。記者翻查土地登記冊資料，發現政府於1993年向華潤集團批出潤發碼頭土地，並可一直使用直至2047年。

東網記者今（14日）到現場視察，發現碼頭兩旁至少有4艘平板躉船與碼頭融為一體，儼如碼頭擴展部分。平板躉船上放置不少吊重工具及貨櫃等，亦有工人在躉船上工作，包括指揮吊機，將貨櫃安置在躉船等。碼頭更設有中央喇叭，不時會有人開咪說話，聲浪大至在附近住宅凱帆軒及浪澄灣的居民均能聽到。

住戶潘女士表示，自己剛搬來數月，偶爾亦會聽到「喊咪」聲，但普遍是在早上，希望政府有關部門可跟進，要求該碼頭改善情況。

按照一般情況，若土地承批人違反地契條款，地政總署會發出警告信，要求有關業主在指定時限內糾正違契情況，甚至可將警告信送交土地註冊處註冊（即「釘契」）。惟關注團體本土研究社成員黃肇鴻稱，當初契約已列明地段是不准轉讓的「特殊用途契約」，所以署方即使對該碼頭進行釘契，碼頭仍可照常運作，於事無補。

海事處表示，該處過去2年共收到9宗與潤發倉碼頭有關的投訴，主要涉及噪音、空氣污染、傾倒泥頭和在超出碼頭範圍的海面作業等事宜。由於投訴範疇並不屬該處職權範圍，故已轉介相關部門跟進。此外，該處早前亦與環境保護署在該碼頭進行了2次聯合行動，並未發現有違反海事法例的情況。該處會繼續加強在上述水域巡邏，如發現任何船隻違反海事法例，定當依法跟進。