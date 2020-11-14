政Whats噏：禁煙草產品委員會翻生　建制內部現分歧或拖冧草案

民主派議員早前宣布總辭，導致建制派喺議會內佔絕大多數，而建制派就話會監督政府、提高審議效率，但事實又係唔係咁呢？唔知係咪需要幫政府護航，建制派「盲撐」倒錢落海嘅「明日大嶼」計劃。另一方面，禁止售賣新型煙草產品呢啲唔需要跟大隊、甚至涉及個人利益嘅議題，就見到建制內部意見有幾撕裂喇！

《2019年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》旨在研究禁止進口、製造、售賣、分發同宣傳包括電子煙、加熱非燃燒煙草產品等另類吸煙產品，草案委員會喺上年會期結束前未能完成審議，導致草案胎死腹中。咁啱遇上立法會延任不少於一年，法案委員會「翻生」，但一眾委員嘅意見依然不一。爭拗點有兩個，分別係電子煙同加熱煙綑綁處理，部分委員覺得「一刀切」唔合理；同埋唔少議員今年先加入委員會，覺得從頭傾過較為合適。

現時擔任委員會主席嘅進出口界議員黃定光(象哥)話，上次開會講到會否由頭開始委員會嘅審議工作，當時未聽完各委員嘅意見，但就話離開委員會嘅議員比較多，加上今年新加入嘅委員都唔少，估計都要從頭開始傾喇。象哥又話，雖然泛民總辭，客觀上議會少咗拉布嘅現象，但認為草案都有爭議性，所以會盡量畀委員發言。但佢就話唔會刻意加會，因為泛民走咗建制都多嘢做，加會並唔係辦法。

至於電子煙同加熱煙綑綁審議又點處理呢？象哥話上年已經聽到有委員認為需要分開處理，預料今年都有委員會提出禁電子煙、規管加熱煙嘅修正案，希望部分想全面禁止另類吸煙產品嘅委員可以接受，話做到一部分都好過否決整條草案喎。不過，佢話既然政府想禁止另類吸煙產品，就應該多啲關注同埋向議員解說，並唔係撬埋手乜都唔理囉。

咁上屆委員會主席郭偉强又點睇呢？佢就話草案應該繼續審議，上年只不過開咗個公聽會，討論到草案整體嘅優劣，唔明白有乜嘢必要由頭講起，按個人意見而言，佢希望全面禁止另類吸煙產品。另外，因為疫情同反修例風波嘅緣故，委員會喺上年唔夠時間審議，雖然係咁加會但最終都係趕唔切完成審議工作，咁今年又得唔得呢？佢就話睇嚟都唔樂觀喇！

象哥同郭偉强嘅意見，無論是否重新審議草案，抑或是否全面禁止另類煙草產品方面都不一致，但只不過係建制內部撕裂嘅冰山一角。據聞，各黨派對草案嘅意見不一之餘，有啲黨嘅內部都未傾掂數，而部分委員因為反對草案，將會盡力喺委員會上發言。究竟建制派咁拗落去，會唔會拖到委員會再次「冧檔」呢？雖然建制急於證明自己唔係「橡皮圖章」，但睇嚟都要先搞掂內部分歧喇！