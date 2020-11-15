東方日報A1：豁免檢疫新冠四散　收緊限聚全民埋單

政府防疫漏洞，全港市民埋單！由於走漏尼泊爾確診個案，周圍播毒，社區爆發，後知後覺的政府又再收緊防疫措施，食肆酒吧營業時間去到午夜12時前，食肆及酒吧分別限4人及2人一枱，另研究將酒店及旅館納入處所令，規管酒店房間最多4人入住，訪客必須登記個人資料等，以及強制特定群組接受檢測。有議員批評政府推行措施畏首畏尾，至今仍未能實際規管酒店或旅館「住宿度假」，做法離譜。

食物及衞生局局長陳肇始表示，明日起收緊社交距離措施，包括食肆每枱上限為4人，而酒吧則每枱為2人，營業時間由每天早上5時至晚上12時前；酒吧、泳池人數上限為場內容納的50%；室內運動場、溜冰場人士要戴口罩，至於較高風險的設施將繼續停開，包括蒸氣浴、桑拿及波波池。有關措施將持續11天，生效期至本月26日。

另外，行政會議通過《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），賦予政府權力要求特定群組強制檢測，包括疫情爆發時被指明處所內工作及生活人士、某特定職業人士、14日檢疫抵港人士，在指明14日內由醫生診斷有風險人士須接受強制檢測。措施今日生效，有關人士會獲發「強制檢測令」，如違反可處罰款2,000元，仍不遵從者，則可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

被問到做法是否不信任市民會自律檢測，陳表示留意到疫情嚴重時，市民檢測參與率才高，加上要找出特定群組的隱藏患者，便要用強制手段，故所有措施政府均會考慮。

針對酒店或旅館住宿度假群組方面，政府計劃將酒店及旅館列入表列處所，並研究修例規管旅館內聚集，包括限制酒店房間最多4人入住，除非來自同一家庭；訪客必須登記個人資料；酒店亦需將接受檢疫人士及非檢疫人士安排分隔於不同樓層等。不過，被多次追問何時修例，她僅稱相關措施正密切研究中。另外，衞生署亦將限制檢疫人士不得接受探訪，但可由親友將物資放在房間門外，照顧者則須獲衞生署批准及於同一酒店接受檢疫。對於多名專家提出，強制檢疫人士應在指定酒店接受檢疫，陳表示不反對，但現實上難以很快找到願意接受此安排的酒店，政府不會放棄找尋合適酒店。

議員葛珮帆稱，現時市民正處於水深火熱之中，惟政府現時所有防疫措施都只做一半，「搞到唔湯唔水」，每項措施均有漏洞。她批評政府畏首畏尾，不肯「大刀闊斧」實施更強硬措施，例如全港強制檢測，助社會盡快達致零確診。她直言，至今規管酒店住宿度假的措施仍正研究中，尚未立即實行，做法離譜，不解為何實施禁聚令，卻允許市民在酒店開派對。

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