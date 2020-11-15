我有正能量：戰地童行　體驗人道救援服務精神

戰爭、難民、逃難......這些詞語，對香港人而言十分陌生。身於香港，戰火連天的世界距離我們十分遙遠。但4年前，年僅11歲的吳穎琛(Minnie)伴隨媽媽吳李芷華(Christine)以義工身份，前往長期受戰火洗禮的約旦，並探訪當地最大的難民營。親身踏入戰亂地區，看見無數難民妻離子散、流離失所，Minnie方知自己生活在一個安穩地方是多麼難能可貴。

2016年底，仍是小學生的Minnie和媽媽Christine，聯同其他紅十字會的義工和工作人員前往約旦，探訪逃難至當地的敍利亞人。Minnie憶述最難忘與其中一個難民家庭會面，該家庭一家6口數年前由敍利亞徒步逃至約旦，其後丈夫返回敍利亞，由妻子阿蘭獨自留在約旦照顧四個孩子。原本他們留在難民營生活，但後來為讓孩子獲得更好的教育，阿蘭選擇離開難民營。但生活變得更艱難，阿蘭又不能外出工作，無法承擔家庭龐大的生活開支，現時只能依靠當地紅十字會提供的現金補助，維持生活所需。

「大家都喺同一個世界，點解個差別可以咁大？」當地難民的生活情況，令Minnie十分感恩自己生活在物質富庶且安全和平的香港，更珍惜自己現時所擁有的東西，尤其是讀書的機會，因「讀書非必然」，「我哋成日想唔返學，但佢哋就好渴望讀書。」這次的義工探訪團令Christine重新審視人道救援的意義，明白在戰亂地區，很多人需要的不只是物資及金錢援助，更包括長遠支援，如改善水利工程、教育、住屋等，「呢啲長遠計劃令佢哋有自力更生嘅能力，唔單止被動地等待救援，而係培訓佢哋自力更生嘅能力。」

香港紅十字會青年及義工事務高級主任梁世傑表示，紅十字會以往的人道救援工作主要由專業人士負責，鮮有年輕人參與，亦往往只安排年輕人參與災後的義工服務或探訪團，「青年人去到災區，實質上冇咩幫助，可能對當地正在進行嘅賑災服務構成一定負擔。」當初讓Minnie參與，是希望她發揮朋輩作用，將在約旦的經歷分享予同齡人，讓其他人知道紅十字會的人道工作及戰後地區的情況。今年適逢香港紅十字會成立70周年，他希望未來可吸納更多年輕人參與，並為青少年提供更多人道體驗，以宣揚人道及自願服務精神。