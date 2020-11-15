「火炬」打擊東九龍違駕　拘7司機扣查2車

警方東九龍總區交通部人員，一連三日（13至15日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的打擊非法賽車及酒後駕駛行動，於各區設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕7名男司機。

行動中，警方於區內多個地點設置路障及巡邏，共要求186名司機進行酒精呼氣測試，6名年齡介乎32至59歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌酒後駕駛被捕；被捕男司機已獲准保釋候查，需於11月下旬向警方報道。

與此同時，警方於各區設置反超速路障及雷達行動，超過190部車輛涉嫌超速行駛，於現場被票控或稍後會向有關司機發出告票。

另外，昨晚(14日)有警員巡經太子道東時，發現一輛私家車高速行駛及在其他車輛間左右穿插，該輛私家車其後在觀塘繞道被警員截停，車上25歲男司機涉嫌「危險駕駛」，「駕駛時未有第三者保險」，「駕駛未獲發牌照車輛」及「無牌駕駛」被捕。

行動期間，警方發現3輛私家車涉嫌違反《道路交通( 車輛構造及保養)規例》，其中2輛私家車懷疑被非法改裝，對其他道路使用者構成危險，已被拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向另外一輛車輛發出欠妥車輛報告。