尖沙咀元朗3間樓上吧違例營業　7人被捕231顧客被票控

油尖警區反黑組探員，於今日（15日）凌晨3時40分巡查尖沙咀棉登徑13至15號一樓上酒吧，發現該酒吧於凌晨2時後違例營業，警方懷疑負責人及職員沒有嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的限制。酒吧內3名本地男子（1名負責人及2名職員），年齡介乎23至34歲，涉嫌違反《規例》被捕。被捕男子現正被扣留調查。

此外，警方發現該樓上酒吧內有109人聚集消遣（68男41女，當中28名為未成年人士），年齡介乎13至60歲，涉嫌違反「禁聚令」。因此，警方即時向該109人發出定額罰款通知書。並聯絡其監護人到場接回未成年人士。

據悉，該樓上酒吧開業逾1年，面積約1500平方呎，店內有多張枱，包括4張大枱。探員進入酒吧時，枱上有酒精飲品，警方亦召緝毒犬到場協助搜查，未有發現毒品。

另外，元朗警區反三合會行動組連同元朗分區雜項調查隊人員今日（15日）凌晨約1時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反罪惡行動，突擊搜查元朗安樂路一工業大廈一個單位及一個店舖，搗破2個懷疑無牌樓上酒吧。行動中，3男1女酒吧負責人(36至61歲）涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他們同時涉嫌違例營業，警方會向他們作出檢控。酒吧122名酒吧顧客（88名本地男子、30名本地女子及4名內地女子，年齡介乎16至78歲）則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反「禁聚令」，警方員將向他們分別發出傳票及定額罰款通知書。此外，警方檢獲約1940支啤酒，總市值約6.4萬港元。

政府早前宣布延長酒吧營業時間至凌晨2時，每枱人數放寬至4人，惟疫情有反彈迹象，昨日(14日)政府宣布收緊防疫措施，其中酒吧營業時間至午夜12時前，每枱人數收緊至2人，入座率不得超過50%，有關措施將於明日(16日)生效。

早前有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。